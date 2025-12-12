Какая милая: главная звезда "Бриджертонов" Никола Коглан пришла на мероприятие в вязаном мини-платье

Никола Коглан / © Getty Images

Реклама

Поскольку новый сезон сериала «Бриджертоны» от Netflix выйдет еще не скоро, актриса Никола Коглан, сыгравшая в нем одну из главных ролей, активно работает в других проектах. В частности она играет в театре в спектакле «Плейбой Западного мира». Именно этому спектаклю был посвящен пресс-вечер, который посетила 38-летняя актриса в Лондоне 11 декабря.

Никола вышла на фотокол в платье молочного оттенка, которое было полностью вязаным оригинальными узорами, юбка была объемной, но без подкладки из фатина или подобного дополнения, а вот рукава наряда выполнены в фасоне «баранья нога».

Никола Коглан / © Getty Images

Образ Никола дополнила белыми колготками, остроносыми туфлями и серьгами-каплями.

Реклама

Сериал от Netflix «Бриджертоны», основанный на одноименной серии книг Джулии Куинн, является одним из самых успешных англоязычных сериалов стримингового сервиса с момента выхода первого сезона в 2020 году. В 2026 году выйдет четвертый сезон, который будет разделен на две части: премьера первой части состоится 29 января, а второй — 26 февраля.

В центре сюжета будет история любви второго по старшинству брата из семьи Бриджертонов — Бенедикта. Его отношения будут развиваться с новой героиней — горничной Софи Бек.