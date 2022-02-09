Какая милая: юная звезда Оливия Родриго очаровала образом на престижной премии

Платье отлично смотрелось на стройной фигуре певицы.

18-летняя певица Оливия Родриго, которая совсем недавно покорила мир своей любовной балладой Drivers License, присоединилась к звездам на красной дорожке британской музыкальной премии BRIT Awards.

Девушка выбрала для своего появления серебристое платье с асимметричным подолом от британского модельера Alexandre Vauthier из коллекции весна-лето 2022.

Оливия Родриго / Associated Press

Наряд был на тонких бретельках, имел декольте-качели, и полностью был расшит пайетками и бисером. Из-за необычного кроя создавалась иллюзия, что юбка платья состоит из множества отдельных деталей. А вот спина была открытой.

Оливия Родриго / Associated Press

Свой образ певица завершила босоножками на танкетке Pris от Giuseppe Zanotti, а также насыщенным макияжем и несколькими кольцами на руках. Волосы Оливия традиционно оставила распущенными.

Оливия Родриго / Associated Press

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