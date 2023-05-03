Какая неприятность: платье Ким Кардашьян с жемчужинами порвалось после Met Gala

В прошлом году она порвала платье Мэрилин Монро, а в этом - свое.

В первый понедельник мая традиционно в Нью-Йорке прошел благотворительный костюмированный бал Met Gala. Уже несколько лет подряд одной из самых ожидаемых звезд этого мероприятия является Instagram-дива и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, ведь ее наряды всегда очень необычные и эффектные.

Однако в последние годы Ким не очень везет на этом мероприятии, поскольку в прошлом году она оскандалилась из-за того, что надела культовое "голое" платье актрисы Мэрилин Монро, арендовав его у музея.

В платье она провела всего несколько минут, а затем сняла и надела реплику, но тем не менее на наряде, стоимость которого - 5 миллионов долларов, впоследствии были обнаружены повреждения.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

После шквала критики Ким решила, что в этом году наденет вещь, созданную исключительно для нее, а не музейный экспонат. Платье для нее разработал французский Модный дом Schiaparelli под руководством креативного директора Дэниеля Розберри.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Для его создания потребовалось более чем 50 тысяч пресноводных жемчужин и 16 тысяч хрустальных камней. Работала над платьем дюжина мастеров, у которых ушло на это 1000 часов. Также у наряда был пудрово-розовый корсет и накидка нежно-молочного оттенка со шлейфом и драпировкой.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Но не обошлось без эксцессов и в этот раз. Еще до того, как Ким появилась на дорожке Met Gala, ее платье начало сыпаться, поскольку жемчуг был нанизан на нити. Уже на мероприятии дива рассказала журналистам, что попросила дочь Норт собрать жемчужинки и положить в свою сумочку.

А вот после вечеринки Ким опять "растеряла" свой наряд - когда звезда выходила из машины и направлялась в отель, нижние нить порвались и жемчуг просто разлетелся в разные стороны, хотя она и пыталась двигаться аккуратно.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

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