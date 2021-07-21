Какая обольстительная: участница "Холостяка-11" в купальнике соблазнительно позировала перед камерой

Какая обольстительная: участница "Холостяка-11" в купальнике соблазнительно позировала перед камерой

Александра Миколюк показала пикантный снимок из фотосета.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — Александра Миколюк — снялась в новой красивой фотосессии авторства helga tsyrekidze.

В Instagram девушка показала пикантный кадр. Саша соблазнительно позировала перед камерой, опираясь на дерево, в черном купальнике Victoria's Secret, украшенном камнями на бретельках.

Александра Миколюк/Instagram manchkina5

На другом фото Миколюк запечатлена на скамейке. Одета красавица в романтическое кремовое платье с нежным цветочным принтом, обнаженными плечами, откровенным декольте и разрезом. В руке она держит лимон.

Александра Миколюк/Instagram manchkina5

Еще на одном снимке красавица похвасталась стройными ногами.

Александра Миколюк/Instagram manchkina5

А другая участница "Холостяка-11" Екатерина Жук опубликовала снимки с отдыха в разных стильных купальниках.

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

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