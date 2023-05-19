Какая очаровательная: Натали Портман в блестящем платье от Dior сияла на красной дорожке

41-летняя актриса красивое платье дополнила роскошными украшениями.
Натали Портман посетила Каннский кинофестиваль, который идет на Лазурном побережье. Она пришла на показ фильма режиссера Джонатана Глейзера "Зона интереса" (The Zone of Interest).
На красной дорожке актриса появилась в очаровательном образе. На ней было серебряно-синее платье-омбре до пола от бренда Christian Dior. Наряд был без бретелей, поэтому акцентировал внимание на ее хрупких ключицах. Тонкую талию Натали подчеркнула черным ремешком.
Аутфит Натали Портман дополнила черными босоножками на шпильках. Шею она украсила роскошным бриллиантово-сапфировым колье, уши – бриллиантовыми гвоздями, а на руке было кольцо с большим сапфиром. Звезда распустила волосы и сделала макияж с уакцентом на глазах.
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