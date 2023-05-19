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Какая очаровательная: Натали Портман в блестящем платье от Dior сияла на красной дорожке

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
397
Время на прочтение
1 мин
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Какая очаровательная: Натали Портман в блестящем платье от Dior сияла на красной дорожке

Натали Портман / Фото: Associated Press

41-летняя актриса красивое платье дополнила роскошными украшениями.

Натали Портман посетила Каннский кинофестиваль, который идет на Лазурном побережье. Она пришла на показ фильма режиссера Джонатана Глейзера "Зона интереса" (The Zone of Interest).

Натали Портман / © Associated Press
Натали Портман / Фото: Associated Press

На красной дорожке актриса появилась в очаровательном образе. На ней было серебряно-синее платье-омбре до пола от бренда Christian Dior. Наряд был без бретелей, поэтому акцентировал внимание на ее хрупких ключицах. Тонкую талию Натали подчеркнула черным ремешком.

Натали Портман / © Associated Press
Натали Портман / Фото: Associated Press

Аутфит Натали Портман дополнила черными босоножками на шпильках. Шею она украсила роскошным бриллиантово-сапфировым колье, уши – бриллиантовыми гвоздями, а на руке было кольцо с большим сапфиром. Звезда распустила волосы и сделала макияж с уакцентом на глазах.

Натали Портман / © Associated Press
Натали Портман / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
397
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