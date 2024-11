Какая она элегантная: Памела Андерсон в стильном, но простом наряде позировала для фото

Памела Андерсон, которая прославилась ролью в сериале 90-х "Спасатели Малибу" и сотрудничеством с изданием Playboy, посетила специальный показ фильма "Последняя танцовщица" (The Last Showgirl) в кинотеатре The Landmark Westwood. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе.

Андерсон по такому случаю оделась просто и скромно. Актриса сочетала классическую белую рубашку и юбку-карандаш ниже колен. Ее талию также украшал широкий черный пояс.

Наряд Памела носила в сочетании с капроновыми колготками и туфлями с квадратным мысом и тонкими ремешками. Макияжа на ее лице опять не было.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

В Калифорнии она появилась буквально на следующий день после того, как посетила премьеру картины в Лондоне. Во время мероприятия она вышла на публику в темном платье от бренда Vivienne Westwood из коллекции прет-а-порте весна-лето 2025.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

