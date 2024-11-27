Какая она элегантная: Памела Андерсон в стильном, но простом наряде позировала для фото

Актриса продолжает отказываться от макияжа для публичных выходов.
Памела Андерсон, которая прославилась ролью в сериале 90-х "Спасатели Малибу" и сотрудничеством с изданием Playboy, посетила специальный показ фильма "Последняя танцовщица" (The Last Showgirl) в кинотеатре The Landmark Westwood. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе.
Андерсон по такому случаю оделась просто и скромно. Актриса сочетала классическую белую рубашку и юбку-карандаш ниже колен. Ее талию также украшал широкий черный пояс.
Наряд Памела носила в сочетании с капроновыми колготками и туфлями с квадратным мысом и тонкими ремешками. Макияжа на ее лице опять не было.
В Калифорнии она появилась буквально на следующий день после того, как посетила премьеру картины в Лондоне. Во время мероприятия она вышла на публику в темном платье от бренда Vivienne Westwood из коллекции прет-а-порте весна-лето 2025.
Читайте также:
- Вся в черном и почти без макияжа: Памела Андерсон блистала на мероприятии в Лос-Анджелесе
- Опять вся в белом: Памела Андерсон показала свою натуральную красоту, появившись без макияжа
- Ее не узнать: Памела Андерсон без макияжа и в белом аутфите появилась на показе своего нового фильма