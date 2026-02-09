ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
163
1 мин

Какая она изысканная: Альма Клуни заскочила с мужем по дороге на гламурную вечеринку

Она снова продемонстрировала, почему каждый ее образ — это урок стиля и элегантности.

Юлия Каранковская
Амаль и Джордж Клуни

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Известный юрист Амаль Клуни, которая также является женой голливудского актера Джорджа Клуни, была замечена в Милане. Известная чета пришла 7 февраля на вечер открытия Omega House, мероприятие состоялось во время Зимних Олимпийских игр.

Амаль и Джордж Клуни в Милане / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни в Милане / © Getty Images

Амаль на мероприятии снова привлекла внимание своим изысканным вкусом. Юристка выбрала длинное черное платье без бретелек из нежного шифона. Платье имело нежный и популярный вырез в форме сердца, приталенный крой и горизонтальные складки, которые переходят в центральный шов и продолжаются вниз по юбке.

Амаль и Джордж Клуни в Милане / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни в Милане / © Getty Images

Юбка платья же была асимметричной и украшена рюшами. Образ Амаль дополнила небольшим клатчем и туфлями-лодочками. Волосы женщина распустила в уложила в свою любимую прическу с роскошными локонами. А вот в ее ушах сияли бриллиантовые серьги-люстры.

Джордж, конечно, тоже выглядел великолепно, но когда его жена выходит с ним в свет — все взгляды прикованы только к ней. Это мероприятие не стало исключением и Амаль снова была главной звездой вечера, хоть и не вышла на фотокол.

Амаль и Джордж Клуни на светских мероприятиях

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Амаль Клуни и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль Клуни и Джордж Клуни / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / © Getty Images

Джордж и Амаль Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Джордж и Амаль Клуни / © Getty Images

Джордж и Амаль Клуни / © Getty Images

Амаль Клуни и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль Клуни и Джордж Клуни / © Getty Images

