Какая она изысканная: Альма Клуни заскочила с мужем по дороге на гламурную вечеринку
Она снова продемонстрировала, почему каждый ее образ — это урок стиля и элегантности.
Известный юрист Амаль Клуни, которая также является женой голливудского актера Джорджа Клуни, была замечена в Милане. Известная чета пришла 7 февраля на вечер открытия Omega House, мероприятие состоялось во время Зимних Олимпийских игр.
Амаль на мероприятии снова привлекла внимание своим изысканным вкусом. Юристка выбрала длинное черное платье без бретелек из нежного шифона. Платье имело нежный и популярный вырез в форме сердца, приталенный крой и горизонтальные складки, которые переходят в центральный шов и продолжаются вниз по юбке.
Юбка платья же была асимметричной и украшена рюшами. Образ Амаль дополнила небольшим клатчем и туфлями-лодочками. Волосы женщина распустила в уложила в свою любимую прическу с роскошными локонами. А вот в ее ушах сияли бриллиантовые серьги-люстры.
Джордж, конечно, тоже выглядел великолепно, но когда его жена выходит с ним в свет — все взгляды прикованы только к ней. Это мероприятие не стало исключением и Амаль снова была главной звездой вечера, хоть и не вышла на фотокол.