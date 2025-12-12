- Дата публикации
Какая она красавица: 13-летняя дочь Бейонсе появилась на публике в культой паре обуви и с макияжем
Вкусы и стиль девочка точно унаследовала от своей знаменитой мамы.
Старшая дочь певицы Бейонсе, 13-летняя Блю Айви, вместе с отцом Джей-Зи посетила баскетбольный матч между командами «Лейкерс» и «Сан-Антонио» в Лос-Анджелесе.
Девочка заметно повзрослела и изменила прическу, а также стала очень похожей на свою знаменитую маму. Волосы Блю Айви были прямыми и темными, а на кончиках она их осветлила, также она сделала яркий и трендовый макияж с коричневым контуром на губах.
В образе дочь суперзвезд соединила вещи от Diesel и Balenciaga, в частности носила оверсайз кожаную куртку, широкие джинсы с карманами и черную футболку с принтом.
Также привлекли внимание кроссовки Картер, потому что она, вероятно, решила вернуть моду на популярную модель сникерсов Isabel Marant. Вероятно эту пару Блю взяла в гардеробе своей мамы, которая в середине 2000-х годов была большой поклонницей этого бренда и модели.
Напомним, что девочка активно занимается танцами и во время тура своей матери работала у нее в балете. Блю Айви неоднократно выходила на сцену и даже для некоторых концертов ей и Бейонсе костюмы создали украинские дизайнеры.