Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
217
Время на прочтение
1 мин

Какая она красавица: Аманда Сейфрид вышла в свет в платье с бантом от Valentino

Актриса привлекла внимание своим элегантным платьем с акцентом на животе.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Аманда Сейфрид

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Недавно в украинский прокат вышла экранизация романа «Служанка», главную роль в котором сыграла Аманда Сейфрид, также весной этого года с актрисой выходит музыкальный фильм «Завещание Энн Ли». Поэтому Аманда активная гостья на большом количестве церемоний и мероприятий, а также много посещает интервью.

Одним из событий, на которых она побывала, стала церемония вручения премии Critics Choice Awards в американском городе Санта-Монике. На 31-е ежегодное вручение наград Аманда прибыла в трехцветном длинном платье от Valentino.

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Верхняя часть наряда была выполнена из черного бархата, не имела брителек, но имела баску украшенную коралловым бантом. Юбка же платья была нежно-кремовой и длинной, а также имела небольшой шлейф.

Дополнили этот наряд актрисы прическа в виде высокого хвоста, макияж и украшения с бриллиантами.

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Платья от Valentino актриса носила и раньше, в частности в наряде от этого известного бренда посетила светское мероприятие в Нью-Йорке — церемонию вручения кинопремии Gotham Film Awards. Ее наряд был из коллекции весна-лето 2026 и имел большую коралловую деталь в виде перьев.

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

