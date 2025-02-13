Какая она красивая: 55-летняя Рене Зеллвегер показала новое платье на премьере фильма "Бриджит Джонс"

Актриса вернулась к своей культовой роли и занята сейчас промоцией фильма в разных странах.

Рене Зеллвегер появилась на новой премьере фильма "Бриджит Джонс", которая в этот раз прошла в Нью-Йорке Для выхода на красную дорожку 55-летняя актриса выбрала светлое платье прямого фасона с открытыми плечами.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

Ее наряд был был необычного сложного серо-бежевого оттенка. В зоне груди платье украшала имитация банта.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

Платье Рене носила в сочетании с туфлями в тон, а из украшений выбрала только одно большой кольцо, которое носила на указательном пальце. Волосы актриса собрала в хвост и оставила несколько прядок ниспадать на ее лицо - такой штрих делал ее образ более романтичным.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

Особенность этого промо тура стали наряды, которые открывали плечи актрисы. В таких платьях и костюмах она выглядела особенно изящно и женственно, подчеркивая романтизм и наивность своей киношной героини.

До работы над новым фильмом о Бриджит Джонс Рене Зеллвегер несколько лет нигде не снималась, поэтому картина стала для нее возвращением в киноиндустрию. Интересно то, что к этой роли она возвращается уже в четвертый раз - первая часть франшизы вышла еще в 2001 году.

В предверии выхода четвертого фильма художница по костюмах Молли Эмма Роу рассказала об образах героев и о том, как создавались наряды.

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