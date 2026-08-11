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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Какая прекрасная семья: Мэттью Макконехи вышел в свет с женой и тремя детьми

На важные события семья ходит вместе, и этот случай не стал исключением.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Мэттью Макконахи

Мэттью Макконахи / © Getty Images

Голливудский актёр Мэттью Макконахи появился на церемонии открытия кинотеатра, названного в его честь в городе Остин. Также в рамках мероприятия состоялась специальная презентация фильма «Соперники Амзая Кинга».

В этот особенный день актера пришла поддержать его семья — жена Камила Алвес Макконахи и трое их детей: сыновья Леви и Ливингстон и дочь Вида.

Мэттью Макконахи с семьей / © Getty Images

Мэттью Макконахи с семьей / © Getty Images

Особенно символично, что Макконаги сам объяснил значение этой чести: для него кино — это не только то, что люди смотрят на экране, но и люди, с которыми они смотрят фильмы, и воспоминания, которые они создают вместе. Он также подчеркнул, что Остин сыграл большую роль в его жизни. Поэтому присутствие жены и троих детей выглядит вполне логичным: кинотеатр назвали в честь их отца, а сама церемония была связана с его карьерой и жизнью в Остине.

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