Какая роскошная: Дженнифер Лопес в кружевном платье с разрезом до бедра сияла на гала-концерте

Дженнифер Лопес посетила гала-концерт LACMA Art+Film 2023 в Лос-Анджелесе. Мероприятие в Музее искусств традиционно проходит под патронатом Модного дома Gucci.

На ивенте поп-дива появилась в сопровождении своего возлюбленного – Бена Аффлека.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Джен выглядела роскошно. Она выбрала для своего появления сексуальное платье от Gucci, состоявшее из бронзового лифа и бежевой кружевной юбки с разрезом до бедра, украшенной серебряными блестками и бисером. Под платьем на певице были бежевые трусы с названием бренда.

Аутфит Лопес дополнила бежевыми босоножками на экстремально высокой платформе и шпильках и золотистым клатчем.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Джей Ло сделала объемную укладку с локонами, макияж с бронзовыми тенями на веках и нежно-розовым блеском на губах. В ушах у нее были элегантные серьги с камнями, на шее – роскошное колье с разноцветными камнями и огромным рубином, а на руках – кольцо и широкий браслет. Маникюр цвета лате завершил эффектный лук Лопес.

Аффлек был одет в классический черный смокинг, белую рубашку, черную бабочку и черные туфли.

Напомним, Дженнифер Лопес очаровала вечерним образом в платье зеленого цвета от бренда Tom Ford.

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