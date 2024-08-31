Какая роскошная: Николь Кидман в красивом платье похвасталась тонкой талией на кинофестивале

57-летняя актриса в эффектном наряде от Schiaparelli появилась на красной дорожке.

Николь Кидман посетила 81-й Венецианский кинофестиваль. Она представила фильм "Девочка" (Babygirl), в котором сыграла главную роль.

На красной дорожке актриса продемонстрировала роскошный образ. На ней было корсетное платье из кутюрной коллекции осень-зима 2024 года бренда Schiaparelli.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Наряд состоял из черной юбки и бежевого верха с бахромой в зоне перехода и с воздушными воланами в зоне декольте. Сзади у нее была шнуровка и полуобнаженная спина. Платье идеально подчеркнуло тонкую талию Николь.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Наряд Кидман скомбинировали с черными туфлями. У нее была красивая укладка с локонами, макияж с черными стрелками и розовыми румянами.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Уши актриса украсила длинными серьгами с бриллиантами и большими жемчужинами, а руки – кольцами с бриллиантами и массивным сапфиром.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Напомним, Николь Кидман в платье с декольте и в белых мюлях позировала на пирсе в Венеции.

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