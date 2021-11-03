Какая сексуальная: финалистка "Холостяка-10" в мини-платье и без белья обольщала поклонников

Дана Оханская страстно позировала в новой фотосессии.
Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" — Дана Оханская — решила обольстить фолловеров в Instagram сексуальным луком, в котором она снялась в фотосессии. Девушка выложила фотоколлаж, на котором предстала в откровенном аутфите.
На ней было мини-платье цвета топленого молока на тонких бретельках и с драпировкой по бокам. Под нарядом на Дане отсутствовало белье, поэтому она выглядела соблазнительно. Сквозь тонкую ткань были даже видны ее соски.
Аутфит Оханская дополнила прической с локонами и вечерним макияжем.
В прошлый раз Дана соблазнительно позировала в белом боди на гамаке.
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