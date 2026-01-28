Какая стильная: 14-летняя дочь Бекхэмов в трендовой шубе вышла из отеля в Париже

Харпер Бекхэм / © Getty Images

Дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов — Харпер — снова попала под прицел папарацци в Париже. Девочка вместе с другими членами семьи вышла из отеля.

Харпер, как и ее звездная мама-дизайнер, — настоящая модница. Она выглядела стильно в трендовой объемной темно-синей шубе, темных джинсах свободного кроя и черных балетках с бантиками.

Лук девочка дополнила черной стеганой сумкой Chanel с золотыми ручками-цепочками. А еще у нее были распущенные волосы.

Напомним, в прошлый раз Харпер Бекхэм появилась в Париже в черном шелковом платье-комбинации и шали.