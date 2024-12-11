Какая стильная: Розэ из Blackpink сфотографировали папарацци

Участница K-pop группы Blackpink, а также исполнительница хита Apt., который сейчас разрывает TikTok и Instagram - Розэ - прибыла в Нью-Йорк. Девушку заметили папарацци на улице, когда она вышла из автомобиля и направлялась на интервью.

Розэ, которую на самом деле зовут Розанна Парк, надела наряд в так называемом академическом стиле. Девушка сочетала полосатый свитер, белую рубашку и широкие брюки с высокой посадкой. Также на ней была куртка с логотипами и гербами, как на школьной форме. Образ певицы дополняли черные туфли, легкий макияж и ее любимая прическа с легкими локонами.

Что касается цветовой гаммы, то Розэ отдала предпочтение бордовому оттенку, который стал самым трендовым цветом 2024 года и был представлен брендами во многих коллекциях.

Розэ / Фото: Getty Images

Напомним, что после релиза в октябре сингл Розэ записанный с Бруно Марсом - Apt. - дебютировал на первом месте в Австралии и Новой Зеландии и в Billboard Global 200, а также вошел в первую десятку американского Billboard Hot 100 и британского UK Singles Chart. Песня стала очень популярной и вирусной.

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