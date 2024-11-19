Какая яркая: актриса в банановом платье продемонстрировала пикантное декольте

35-летняя Кэт Грэм была самой яркой на этом мероприятии.

Американская актриса Кэт Грэм решила привлечь внимание на церемонии вручения наград Governors Awards в Лос-Анджелесе. Для этого она выбрала яркий образ.

Перед публикой она появилась в платье бананового цвета с плиссированным корсетным верхом, интересным лифом с пикантным декольте и юбкой с разрезом. В зоне пупка был прикреплен камешек, имитирующий пирсинг.

Кэт Грэм / Фото: Associated Press

Аутфит Грэм дополнила замшевыми желтыми туфлями на шпильках и с кисточками на пятке, а также желтым длинным клатчем.

Кэт Грэм / Фото: Associated Press

Кэт накрутила локоны и собрала их в элегантную прическу, сделала макияж с желто-черными тенями, а также нюдовый маникюр. В ушах у нее были золотые серьги.

Кэт Грэм / Фото: Associated Press

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