Какая яркая: Аманда Холден в пальто ананасового оттенка и золотых туфлях вышла с работы

Аманда Холден попала в объектив папарацци, когда вышла из студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast в Лондоне.

Звезда выбрала для своего выхода яркий образ, в котором ее просто невозможно не заметить. Аманда одела оранжевое платье макси с золотистым поясом-цепочкой и пальто ананасового оттенка с накладными карманами.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Наряд она скомбинировала с золотистыми туфлями-лодочками и желтой сумкой. Холден распустила волосы и дополнила лук солнцезащитными очками в черепаховой оправе и золотым кулоном на цепочке. Черный длинный маникюр завершил лук радиоведущей.

Напомним, в прошлый раз фотографы запечатлели, как ветер испортил прическу Аманди Холден.

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