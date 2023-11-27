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Какая яркая: Аманда Холден в пальто ананасового оттенка и золотых туфлях вышла с работы

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
169
Время на прочтение
1 мин
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Какая яркая: Аманда Холден в пальто ананасового оттенка и золотых туфлях вышла с работы

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Британская радиоведущая решила разбавить серый осенний день яркими красками.

Аманда Холден попала в объектив папарацци, когда вышла из студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast в Лондоне.

Звезда выбрала для своего выхода яркий образ, в котором ее просто невозможно не заметить. Аманда одела оранжевое платье макси с золотистым поясом-цепочкой и пальто ананасового оттенка с накладными карманами.

Аманда Холден / © Getty Images
Аманда Холден / Фото: Getty Images

Наряд она скомбинировала с золотистыми туфлями-лодочками и желтой сумкой. Холден распустила волосы и дополнила лук солнцезащитными очками в черепаховой оправе и золотым кулоном на цепочке. Черный длинный маникюр завершил лук радиоведущей.

Напомним, в прошлый раз фотографы запечатлели, как ветер испортил прическу Аманди Холден.

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Дата публикации
Просмотры
169
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