Какая яркая: Ева Лонгория в розовом костюме и на шпильках сходила в ресторан

Еву Лонгорию в очень эффектном аутфите заметили папарацци в Западном Голливуде.

47-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" выбрала для прогулки миниатюрные ярко-розовые шорты, удлиненный блейзер и белый кроп-топ под ним. Обула Ева бело-прозрачные остроносые туфли на каблуках.

Свой образ актриса также дополнила часами и несколькими золотыми браслетами на запястье, несколькими цепочками на шее и крупными серьгами-кольцами. А еще сделала прическу, собрав волосы в высокий хвост и оставив спереди немного локонов, и насыщенный макияж.

В руках Лонгория несла большую сумку от ее бренда текилы Casa Del Sol.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Ева направлялась на ужин в новый ночной клуб Западного Голливуда Catch Steak LA, который открылся в июне на территории бывшей Fig & Olive.

Напомним, в прошлый свой выход Лонгория ходила на ужин в морковном платье в рубчик от бренда The Range. В последнее время звезда предпочитает носить яркие наряды.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

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