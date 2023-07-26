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Какая забавная: Бар Рафаэли сделала мейк-ап с помощью черешни

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
496
Время на прочтение
1 мин
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Какая забавная: Бар Рафаэли сделала мейк-ап с помощью черешни

Бар Рафаэли / Фото: Getty Images

38-летняя израильская модель Бар Рафаэли поделилась со своими фолловерами забавным видео в Instagram.

Многодетная мама предстала в кадре в черной футболке и как раз ела черешню. Откусив кусочек, Бар Рафаэли решила второй частью ягоды нанести себе будто румяна и блеск для губ. А потом продолжила есть оставшуюся часть черешни, которой делала мейк-ап. Все это модель делала под веселую музыку.

А недавно модель демонстрировала фигуру в бикини, когда позировала на траве. Бар любит хвастаться фигурой в купальниках и часто это делает. Для того, чтобы быть в такой хорошей форме, модель регулярно занимается спортом.  

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Дата публикации
Просмотры
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