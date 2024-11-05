Какая же она была милая: архивные фото Элизабет Тейлор на свадьбе подруги-актрисы

Как-то 16-летняя актриса посетила свадьбу подруги. Она тогда еще не знала, что сама пойдет под венец целых восемь раз.

Сейчас популярны подкасты и аудиокниги, а вот в 40-х годах у многих восторг вызывали радиосериалы и одним из таких было шоу под названием "Свидание с Джуди". Этот комедийный радиосериал, ориентированный на подростковую аудиторию, транслировался в США с 1941 по 1950 год, а главные роли в нем играли молодые на тот момент актрисы Джейн Пауэлл и Элизабет Тейлор.

Актрисы, вероятно, во время работы над шоу очень подружились, ведь в 1949 году Пауэлл попросила Элизабет стать ее подружкой невесты на свадьбе.

Свадьба состоялась в Беверли-Хиллз 5 ноября. Элизабет на праздник надела атласное платье с опущенной линией плеча и юбкой А-силуэта. Образ дружки был дополнен прической с локонами, венком с цветами и украшениями с жемчугом.

Джейн Пауэлл, Элизабет Тейлор, Герхардт Энтони Штеффен / Фото: Getty Images

Невеста же была не менее красивой. Джейн Пауэлл выбрала белое платье с кружевом и пуговками на лифе. У наряда были длинные рукава и пышная юбка, которую украшали три банта. Также она дополнила образ шляпкой с цветами и длинной фатой.

Джейн Пауэлл и Герхардт Энтони Штеффен / Фото: Getty Images

Избранником американской актрисы стал Герхардт Энтони Штеффен - бывший фигурист, с которым она познакомилась во время подготовки к фильму. Герхардт учил девушку кататься на коньках. На момент брака невесте было 20 лет, а жениху 26. У них родилось двое детей - сын, которого назвали как отца Герхардтом и дочь, которую назвали Сюзанной Айлин. Их брак завершился в 1953 году. Как и ее подруга Элизабет, Джейн Пауэлл на протяжении многих лет искала любовь и была еще четыре раза замужем, однако Элизабет обогнать в этом не смогла, ведь Тейлор выходила замуж восемь раз.

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