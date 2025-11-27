- Дата публикации
Какие элегантные: Ричард Гир и его жена Алехандра позировали вместе на красной дорожке
Супруги снова стали главными звездами вечера.
Звезда фильма «Красотка» появился на мероприятии в Мадриде — гала-концерте организованного журналом Elle в консульстве Италии. Это был гламурный вечер со звездными гостями, посвященный будущему, планете и устойчивому развитию. Также во время гала-концерта вручается премия Eco Award 2025 за преданность и социальную и экологическую работу.
Ричард и Алехандра позировали перед фотографами в обнимку, демонстрируя свою любовь. Актер отказался от галстука и был одет в классический костюм и рубашку, а Алехандра выбрала для выхода в свет роскошное лаконичное платье из черного бархата, которое было без бретелек, но со шлейфом.
Ричард Гир и его жена тоже увлечены активизмом и недавно презентовали документальную ленту «То, чего никто не хочет видеть» (Lo Que Nadie Quiere Ver), в которой подняли вопрос бездомности. Пара презентовала фильм в Мадриде в парных аутфитах — оба были в костюмах.