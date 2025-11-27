ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
185
Время на прочтение
1 мин

Какие элегантные: Ричард Гир и его жена Алехандра позировали вместе на красной дорожке

Супруги снова стали главными звездами вечера.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ричард и Алехандра

Ричард и Алехандра / © Getty Images

Звезда фильма «Красотка» появился на мероприятии в Мадриде — гала-концерте организованного журналом Elle в консульстве Италии. Это был гламурный вечер со звездными гостями, посвященный будущему, планете и устойчивому развитию. Также во время гала-концерта вручается премия Eco Award 2025 за преданность и социальную и экологическую работу.

Ричард и Алехандра позировали перед фотографами в обнимку, демонстрируя свою любовь. Актер отказался от галстука и был одет в классический костюм и рубашку, а Алехандра выбрала для выхода в свет роскошное лаконичное платье из черного бархата, которое было без бретелек, но со шлейфом.

Ричард и Алехандра / © Getty Images

Ричард и Алехандра / © Getty Images

Ричард Гир и его жена тоже увлечены активизмом и недавно презентовали документальную ленту «То, чего никто не хочет видеть» (Lo Que Nadie Quiere Ver), в которой подняли вопрос бездомности. Пара презентовала фильм в Мадриде в парных аутфитах — оба были в костюмах.

Ричард и Алехандра на презинтации фильма / © Getty Images

Ричард и Алехандра на презинтации фильма / © Getty Images

Ричард Гир и его жена Алехандра Силва (8 фото)

Алехандра Силва, Ричард Гир / © Getty Images

Алехандра Силва, Ричард Гир / © Getty Images

Ричард Гир и Алехандра Сильва / © Associated Press

Ричард Гир и Алехандра Сильва / © Associated Press

Алехандра Силва, Ричард Гир / © Associated Press

Алехандра Силва, Ричард Гир / © Associated Press

Алехандра Силва, Ричард Гир и Гомер Гир / © Associated Press

Алехандра Силва, Ричард Гир и Гомер Гир / © Associated Press

Ричард Гир и Алехандра Сильва / © Getty Images

Ричард Гир и Алехандра Сильва / © Getty Images

Ричард Гир с женой / © Getty Images

Ричард Гир с женой / © Getty Images

Ричард Гир с возлюбленной Алехандрой Сильва / © Getty Images

Ричард Гир с возлюбленной Алехандрой Сильва / © Getty Images

Алехандра Силва и Ричард Гир_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
185
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie