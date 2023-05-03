Какие формы: британская телезвезда в красном купальнике продемонстрировала сексуальный пляжный лук

Британская телезвезда Хлоя Ферри порадовала фолловеров в Instagram новой порцией пикантных фотографий. На этот раз знаменитость показала фото с отдыха на пляже.

Загорала Хлоя в красивом пляжном образе. Она надела сексуальный красный сплошной купальник с соблазнительным пышным декольте, от которого трудно отвести взгляд.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

А вырезы на талии визуально делали фигуру телезвезды еще стройнее.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Ферри распустила волосы и продемонстрировала на камеру разные модели очков, которые взяла с собой на отдых.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Уверены, что в таком виде Хлоя была в центре внимания на пляже.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, ранее Ферри показала аутфит в белоснежном костюме. На ней были лосины и кроп-топ с длинными рукавами с рюшами на манжетах.

Читайте также: