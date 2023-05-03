Какие формы: британская телезвезда в красном купальнике продемонстрировала сексуальный пляжный лук

Хлоя Ферри в красивом купальнике похвасталась соблазнительной фигурой.
Британская телезвезда Хлоя Ферри порадовала фолловеров в Instagram новой порцией пикантных фотографий. На этот раз знаменитость показала фото с отдыха на пляже.
Загорала Хлоя в красивом пляжном образе. Она надела сексуальный красный сплошной купальник с соблазнительным пышным декольте, от которого трудно отвести взгляд.
А вырезы на талии визуально делали фигуру телезвезды еще стройнее.
Ферри распустила волосы и продемонстрировала на камеру разные модели очков, которые взяла с собой на отдых.
Уверены, что в таком виде Хлоя была в центре внимания на пляже.
Напомним, ранее Ферри показала аутфит в белоснежном костюме. На ней были лосины и кроп-топ с длинными рукавами с рюшами на манжетах.
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