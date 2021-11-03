Какие красавчики: Джаред Лето и Маколей Калкин приняли участие в показе Gucci

В Лос-Анджелесе на Голливудском бульваре прошел показ новой коллекции весна-лето 2022 бренда Gucci под названием Love Parade. Новую коллекцию креативный дизайнер бренда Алессандро Микеле посвятил связи бренда и кино.

На подиуме были представлены новые интерпретации любимых вещей из прошлого: различные кардиганы, накидки из ярких перьев, широкие плечи, галстуки-бабочки, яркие брючные костюмы, босоножки, прозрачные ткани, и конечно же, брюки клеш. Многие аксессуары, вечерние платья и крой были навеяны модой прошлых десятилетий и звездами кино Старого Голливуда.

Но не только оригинальными вещами удивил бренд, а и приглашенными звездами, ведь по подиуму продефилировали актеры Джаред Лето и Маколей Калкин.

Джаред был одет в стильный двубортный пиджак с плетением Глен и белые кожаные брюки со шнуровкой, как у ковбоев из старых вестернов. Завершили образ актера белые ковбойские ботинки и очки в красной оправе.

Джаред Лето / Getty Images

А вот Маколей появился в гавайской рубашке, ярком бомбере и широкий штанах песчаного оттенка. Обут звезда фильма "Один дома" был в черные сабо.

Маколей Калкин / Getty Images

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