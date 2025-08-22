- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 243
- Время на прочтение
- 2 мин
Какие красавчики: Тарас Цимбалюк, Роман Ясиновский и Артемий Егоров посетили премьеру фильма
Актеры пришли посмотреть украинский фильм "Трое".
В Киеве состоялся допремьерный показ украинского приключенческого экшена "Трое", который вышел в кинотеатрах ко Дню Независимости.
На мероприятии присутствовала творческая команда ленты: актеры Роман Ясиновский, Артемий Егоров и Сергей Кияшко, продюсеры Игорь Савиченко и Дмитрий Кожема, режиссер-постановщик Иван Кравчишин, режиссер монтажа Сергей Санин и другие.
Ивент также посетили актеры Тарас Цимбалюк, Андрей Исаенко, Владимир Ращук, писатель Андрей Кокотюха, режиссер и лауреат премии "Эмми" Владимир Мула, певцы Муаяд и Дмитрий Прокопов, глава Госкино Андрей Осипов и другие.
Особыми гостями премьеры стали участники группы Latexfauna - авторы песни Bureviy из саундтрека к фильму.
"Идея "Трое" появилась 15 лет назад, но именно сейчас кинотеатральный прокат представляется наиболее своевременным. События ленты происходят на четвертый год войны за независимость 1917-1921 годов, что откликается нашему настоящему. Сто лет спустя можем сделать выводы из прошлых ошибок и вдохновиться махновским дуом на дальнейшую борьбу", - рассказал продюсер фильма "Трое" Игорь Савиченко.
О фильме:
"Трое" - это динамичное приключение в исторических декорациях. События фильма разворачиваются в 1920-м году, во время войны за независимость Украины.
По сюжету, двое махновских разбойников нападают на красноармейский конвой, который вез немалую сумму денег, но ограбление идет не по плану. Вместе с деньгами герои берут в плен командира панцирника. Назад пути нет и ТРОЕ разных мужчин из непримиримых врагов становятся побратимами в борьбе против красной чумы.
Картину, пропитанную духом приключений, снимали на знаковых украинских локациях, сохранивших исторический облик. Ими стали Староконстантинов, ныне известный как крепость великой войны, окутанная мифами Лысая Гора и Самчики, где расположен колоритный дворец. Для съемок фильма привлекли более 30 лошадей и 10 различных повозок. Также использовали историческое оружие, предоставленное Одесской киностудией или специально изготовленное для ленты.
Впервые фильм "Трое" показали в Украине в рамках фестиваля зрительского кино Миколайчук OPEN в Черновцах. Картина стала фильмом-закрытием масштабного июньского кинособытия.
Фильм уже в национальном прокате.