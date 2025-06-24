Какие красавчики: Том Круз пришел поддержать Брэда Питта на премьере "F1: Фильма" в Лондоне

Том Круз и Брэд Питт / © Associated Press

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Том Круз пришел поддержать и поздравить своего друга Брэда Питта с премьерой драмы о спорте «F1: Фильм» («Формула-1»), которая состоялась в Лондоне. Это стало настоящим сюрпризом для поклонников обеих звезд.

Брэд Питт и Том Круз / © Associated Press

Актеры были очень рады друг другу видеть. Они пожимали друг другу руки, тепло обнимались, фотографировались, шутили и вспомнили свою давние картинговые гонки во время их совместной работы над фильмом «Интервью с вампиром» (Interview with the Vampire) в 1994 году.

Брэд Питт и Том Круз / © Associated Press

Том Круз и Бред Питт / © Associated Press

Круз похвалил водительские навыки Питта, отметив, что тот «отлично водит», а Брэд с юмором сказал, что не готов «висеть на самолетах», но не исключает возможности поработать вместе на «земле».

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Том Круз и Брэд Питт / © Associated Press

«Прекрасно видеть Брэда за рулем. Он действительно искусный водитель. Поверьте, я уже участвовал в гонках с ним раньше. Когда мы снимали „Интервью с вампиром“, мы заканчивали съемку на день и проводили вечера, гоняясь на картинах», — сказал Том в интервью CinemaBlend во время CinemaCon 2025.

Брэд Питт и Том Круз / © Associated Press

Кстати, это первое публичное появление Питта и Круза вместе со времен благотворительного концерта «Америка: Дань героям» (America: A Tribute to Heroes) в 2001 году.

Брэд выглядел стильно в изумрудном костюме от мастеров легендарного лондонского ателье Anderson & Sheppard. Свой лук он дополнил белой рубашкой с расстегнутым воротником, атласным платком цвета зеленки и кожаными темно-бордовыми туфлями. На лице у Питта были очки-авиаторы с коричневыми линзами.

Брэд Питт и Том Круз / © Associated Press

© Associated Press

А Том выбрал для своего выхода классический костюм графитового оттенка, светло-серую рубашку и черные туфли. Аутфит актер завершил черными очками-авиаторами.

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Брэд Питт и Том Круз / © Associated Press

Напомним, на премьере фильма «F1: Фильм» Брэд Питт появился в сопровождении своей возлюбленной — дизайнерки ювелирных украшений Инессы де Рамон, которая сияла в красивом платье с пайетками и бисером.

О фильме:

Сонни Гейз (Брэд Питт) был самым перспективным феноменом Формулы-1 в 1990-х годах. Но его карьеру чуть не оборвала страшная авария на трассе. Через 30 лет он стал странствующим наемным гонщиком. К Сонни обратился Рубен Сервантес (Хавьер Бардем) — его бывший напарник и владелец команды Формулы-1, оказавшейся на грани распада. Он убеждает Гейза снова сесть за руль, чтобы дать команде последний шанс и доказать, что он способен стать лучшим в мире.

Напарником Сонни в гонке становится Джошуа Пирс (Дамсон Идрис) — амбициозный и талантливый новичок, который намерен диктовать свои правила игры. Но, как только взревели моторы, прошлое догоняет Сонни, заставляя его понять: у Формули-1 напарник является самым ожесточенным соперником, а путь к искуплению — это дорога, которую не преодолеть наедине.

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В украинский прокат «F1: Фильм» выйдет 25 июня.