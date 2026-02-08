Какие красавицы: Диана Зиброва, Оля Цибульская и Илона Гвоздева в стильных образах появились на ивенте в Киеве

Звездные красавицы — дочь Павла Зиброва — Диана Зиброва, певица Оля Цибульская и хореограф Илона Гвоздева — посетили открытие растительно-цветочного арт-пространства JUNGLE в Киеве. Знаменитости появились там в стильных луках.
Мероприятие имело благотворительную инициативу в поддержку отопления оранжерей Ботанического сада им. Гришко.
Модераторами ивента были ведущая авторского YouTube-шоу «Ожинове морозиво*», звездный интервьюер — Мирослава Мандзюк и дизайнер шляпок бренда EROMIN — Евгений Еремин.
Начался ивент с запуска водопада под музыкальное сопровождение ханга и бубна, которые создали магическую атмосферу среди красивых экзотических цветов и растений.
Порадовал гостей своим феерическим выступлением креативный шоу-балет SUNUDOLLS, участницы которого были похожи на настоящих амазонок.
Певица и участница «Женского квартала» Elina Mbani задала ритма исполнением своих хитов, а DJ NOVIK исполнил динамичный диджей-сет.
На ивенте также состоялись чайная церемония и мастер-класс по изготовлению брошей из цветов, во время которого всем желающим помогала владелица заведения Мария Булка.