Какие красавицы: Диана Зиброва, Оля Цибульская и Илона Гвоздева в стильных образах появились на ивенте в Киеве

Диана Зиброва

Звездные красавицы — дочь Павла Зиброва — Диана Зиброва, певица Оля Цибульская и хореограф Илона Гвоздева — посетили открытие растительно-цветочного арт-пространства JUNGLE в Киеве. Знаменитости появились там в стильных луках.

Диана Зиброва/Фото David Neparidze

Ольга Ничухина, Мария Булка и Илона Гвоздева/Фото David Neparidze

Анна Малиновская, Оля Цибульская, Ксения Литвинова, Елена Шершнева и Ольга Бондарчук/Фото David Neparidze

Мероприятие имело благотворительную инициативу в поддержку отопления оранжерей Ботанического сада им. Гришко.

Модераторами ивента были ведущая авторского YouTube-шоу «Ожинове морозиво*», звездный интервьюер — Мирослава Мандзюк и дизайнер шляпок бренда EROMIN — Евгений Еремин.

Евгений Еремин и Мирослава Мандзюк/Фото David Neparidze

Начался ивент с запуска водопада под музыкальное сопровождение ханга и бубна, которые создали магическую атмосферу среди красивых экзотических цветов и растений.

Музыкант играет на ханга/Фото David Neparidze

Порадовал гостей своим феерическим выступлением креативный шоу-балет SUNUDOLLS, участницы которого были похожи на настоящих амазонок.

Шоу-балет SUNUDOLLS/Фото David Neparidze

Шоу-балет SUNUDOLLS/Фото David Neparidze

Певица и участница «Женского квартала» Elina Mbani задала ритма исполнением своих хитов, а DJ NOVIK исполнил динамичный диджей-сет.

Элина Мбани /Фото David Neparidze

DJ NOVIK/Фото David Neparidze

На ивенте также состоялись чайная церемония и мастер-класс по изготовлению брошей из цветов, во время которого всем желающим помогала владелица заведения Мария Булка.

Мастер-класс по изготовлению цветочных брошей/Фото David Neparidze

Оксана Лобода, Михаил Поплавский и Мария Булка/Фото David Neparidze

Светлана Охрименко, Мария Булка и Марина Гайович/Фото David Neparidze

Александр Булка, Оксана Лобода и Мария Булка/Фото David Neparidze

Алина Онопа и Диана Зиброва/Фото David Neparidze

Илона Гвоздева, Ольга Федорущенко, Анна Луценко, Ольга Ничухина и Ольга Бондарчук/Фото David Neparidze

Татьяна Карикова/Фото David Neparidze

Мария Булка и Анна Малиновская/Фото David Neparidze

Ольга Позднякова и Анна Луценко/Фото David Neparidze

Ольга Бондарчук, Мария Булка и Елена Шершнева/Фото David Neparidze

Андрей Янко, Ирина Татаренко и Кирилл Харитонцев/Фото David Neparidze

Ирена Винцюк/Фото David Neparidze

Мария и Александр Булка/Фото David Neparidze

Ксения Литвинова/Фото David Neparidze

Зарина Нетовкина/Фото David Neparidze