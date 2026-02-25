- Дата публикации
Какие красавицы: Ольга Сумская и ее дочь в стильных образах посетили кинособытие в Киеве
Актриса с дочкой первыми посмотрели романтическое фэнтези "Мавка".
Ольга Сумская и ее дочь Анна в стильных образах посетили масштабную национальную премьеру фильма "Мавка. Настоящий миф", которая состоялась во дворце "Украина".
Актриса предстала на мероприятии в белом жакете, который украсила красивым белым платком с разноцветным принтом, черной водолазке и черных широких брюках со стрелками. Наряд Ольга скомбинировала с черными туфлями и белой стеганой сумочкой с черной каймой, ручкой-цепочкой и логотипом-подвеской Chanel.
Анна была одета в серый вязаный свитер, белую кружевную мини-юбку с рюшами и черные плотные колготы, которые скомбинировала с черными кроссовками на высокой грубой подошве. Лук девушка завершила черной сумкой.
Напомним, фильм "Мавка. Настоящий миф" выходит в национальный прокат 1 марта, а допремьерные показы стартуют с 26 февраля.