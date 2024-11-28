Какие красивые: 68-летний Том Хэнкс с женой в серебряном платье пришел на ивент

Супруги уже 36 лет в счастливом браке.

Одна из лучших и крепких пар Голливуда – 68-летний Том Хэнкс и 68-летняя Рита Уилсон – посетила церемонию вручения наград Governors Awards в Лос-Анджелесе. Звездные супруги выглядели красиво и счастливо.

Том Хэнкс и Рита Уилсон / Фото: Associated Press

Актер надел на ивент классический черный костюм, белую рубашку, серый галстук с принтом, которые скомбинировали с черными туфлями.

Том Хэнкс и Рита Уилсон / Фото: Associated Press

Уилсон сияла в серебряном платье макси, расшитом пайетками. Наряд имел пикантный V-образный вырез и свободный крой.

Аутфит актриса дополнила черными босоножками и серебряно-черной сумочкой с леопардовым принтом с ручками-цепочками. Она сделала красивую укладку с локонами и макияж с акцентом на глазах и завершила лук бриллиантовыми украшениями.

Том Хэнкс и Рита Уилсон / Фото: Associated Press

Напомним, в украинский прокат 5 декабря выходит романтическая драма "Здесь и сейчас" с Томом Хэнксом в главной роли. Лента, которую снял и спродюсировал Роберт Земекис, основана на графическом романе Ричарда Макгвайра в 2014 году.

В ленте все события разворачиваются на одном и том же месте. Это рассказ об одной обычной семье и одновременно о сотнях других семей, которые жили, любили, теряли и боролись за счастье именно здесь, в этом ничем не примечательном доме.

Читайте также: