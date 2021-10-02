Какие красивые: Анджелина Джоли появилась на церемонии с 16-летней дочерью

В Калифорнии состоялась ежегодная церемония Variety Power Of Women, которую проводят журнал Variety и телеканал Liferime.

Гостями вечера стали Анджелина Джоли и ее 16-летняя дочь Захара. Девушка - частая компаньонка мамы на различных светских мероприятиях.

Но актриса в этом году стала не просто гостей, а также поднялась на сцену, чтобы представить Аманду Гордон - поэтессу, которая прочитала пронзительный стих на инаугурации президента Джо Байдена. В этом году она стала одной из лауреаток премии.

Анджелина Джоли / Getty Images

Для мероприятия Анджелина выбрала закрытое элегантное шелковое платье цвета кэмел с длинными рукавами фасона "епископ". Волосы актриса уложила в прямую прическу, а макияж дополнила красной помадой.

Анджелина Джоли и ее дочь Захара / Associated Press

Захара надела наряд белого цвета, в котором сочетала широкие брюки и блузу с широким поясом. Волосы девушки было заплетены в косички, а образ дополнили сережки с жемчугом.

Анджелина Джоли и ее дочь Захара / Associated Press

Мама и дочка много улыбались и держались за руки. Захара приемная дочь Анджелины и в семье актрисы появилась, когда ей было всего шесть месяцев. Родина этой очаровательной девушки Эфиопия. Напомним, что экс-супруги Анджелина Джоли и Бред Питт являются родителями 20-летнего Мэддокса, 17-летнего Пакса, 15-летней Шайло и 13-летних близнецов Вивьен и Нокс.

Анджелина Джоли / Associated Press

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