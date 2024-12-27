Какие красивые: Екатерина Бужинская показала, как поздравляла своих детей-двойнят с днем рождения

Сегодня в семье Екатерины Бужинской праздник – у ее детей – Катруси и Дмитрика – день рождения. Двойнятам исполнилось по 8 лет.

По этому случаю артистка опубликовала интересное видео, в котором она вместе с мужем Димитаром Стойчевым поздравляют детей с днем рождения.

На общем фото семья предстала в красивых образах на фоне елки с подарками. Екатерина также показала праздничный торт, украшенный разными вкусностями.

"Мои любимые крохи – Дима и Екатеринка! Поздравляю вас с Днем Рождения!!! 8 лет – это прекрасная дата!!! Желаю вам больших успехов, хорошего настроения, значительных достижений, ярких побед, больших знаний, веселых идей, добрых чудес и замечательных друзей, счастливой судьбы и Божьего Благословения!!! Вы – лучшие!!! Очень любим!!! Благодарим Бога за вас" – написала звездная мама в посте.

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