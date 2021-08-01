Какие красивые: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк показал подросшую дочь и стройную жену в мини-платье

Молодая семья сходила на день рождения друга.

Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк порадовал фолловеров в Instagram новым фото со своей женой Дашой Хлистун и их дочерью Арианой. Снимок был сделан на дне рождения друга супругов. Выглядели они очень счастливыми.

Даша спустя 3 месяця после родово выглядит прекрасно. Она почти вернула себе дородовую форму и может одевать все, что захочет. Поэтому модель подчеркнула стройные ноги красным мини-платьем на тонких бретельках. Наряд Даша сочетала с черными босоножками на шпильках.

Макс Михайлюк с женой и дочерью / Instagram Макса Михайлюка

На руках молодая мама держала малышку, одетую в платьице с цветочным принтом.

На Максе была белая рубашка, черные брюки и кроссовки.

"У нас на троих одна фамилия", - подписал снимок счастливый отец.

К слову, Хлистун в Instagram Stories уже похвасталась стройной фигурой в розовом бикини. Она просто безупречная.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

Ранее Михайлюк умилил снимком с дочерью, которая сладко спала у него на груди.

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