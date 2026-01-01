Какие красивые: Павел Зибров с женой и дочкой поздравил всех с Новым годом

Павел Зибров с дочерью и женой / © Instagram Павла Зиброва

Павел Зибров опубликовал в Instagram праздничную семейную фотографию. На ней народный артист запечатлен вместе со своей женой Мариной и дочкой Дианой.

Они в красивых образах позировали на фоне новогодней елки. Певец был одет в черный костюм и белую рубашку с принтом. Его жена сияла в платье цвета айвори и удлиненном темно-бежевом жакете с блестками. А на дочери был стильный белый костюм с перьями.

Павел Зибров с дочерью Дианой и женой Мариной / © Instagram Павла Зиброва

В посте Павел Николаевич от имени своей семьи поздравил подписчиков с Новым годом:

«Дорогие друзья, поздравляем вас с Новым годом! От всей души благодарим наших военных — за защиту, силу и возможность встречать этот год вместе. Желаем каждому дому тепла, света, мира и крепкого здоровья. Пусть рядом будут родные, а в сердце — спокойствие и вера. Пусть в новом году осуществится наша общая мечта — Победный мир! Спасибо всем, кто поддерживает, доверяет и остается рядом. Берегите друг друга! С уважением, семья Зибровых».

Напомним, ранее Павел Зибров похвастался украшенной елкой дома.