Какие красивые: Павел Зибров с женой и дочкой поздравил всех с Новым годом
Народный артист поделился новогодним семейным фото.
Павел Зибров опубликовал в Instagram праздничную семейную фотографию. На ней народный артист запечатлен вместе со своей женой Мариной и дочкой Дианой.
Они в красивых образах позировали на фоне новогодней елки. Певец был одет в черный костюм и белую рубашку с принтом. Его жена сияла в платье цвета айвори и удлиненном темно-бежевом жакете с блестками. А на дочери был стильный белый костюм с перьями.
В посте Павел Николаевич от имени своей семьи поздравил подписчиков с Новым годом:
«Дорогие друзья, поздравляем вас с Новым годом! От всей души благодарим наших военных — за защиту, силу и возможность встречать этот год вместе. Желаем каждому дому тепла, света, мира и крепкого здоровья. Пусть рядом будут родные, а в сердце — спокойствие и вера. Пусть в новом году осуществится наша общая мечта — Победный мир! Спасибо всем, кто поддерживает, доверяет и остается рядом. Берегите друг друга! С уважением, семья Зибровых».
