Какие красивые: лучшие образы на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Кинофестиваль во Франции собрал звезд на Лазурном побережье, где они смогли выгулять свои роскошные наряды, которые так долго пылились в гардеробе из-за карантина.

Вчера, 6 июля, состоялось торжественное открытие 74-го международного Каннского кинофестиваля на Лазурном побережье. Он стартовал с премьеры музыкального фильма "Аннетт" французского режиссера Леоса Каракса.

Селебрити очень соскучились по кинофестивалю в Каннах, так как в прошлом году из-за пандемии коронавируса его не проводили.

На красной дорожке в этот вечер блистали такие звезды, как Марион Котийяр, Хелен Миррен, Карла Бруни, Джоди Фостер, Джесика Честейн, Белла Хадид, Энди Макдауэлл и Кэндис Свэйнпоул. Детально рассмотрим их луки.

Марион Котийяр, которая была в центре внимания открытия (она сыграла главную роль в карнавальном мюзикле "Аннетт") появилась перед камерами в серебристом кружевном платье на одно плечо с баской от Chanel из коллекции Haute couture. Свой аутфит она дополнила туфлями в тон и золотыми украшениями: сережкой в одном ухе, незамкнутым браслетом и кольцом.

Марион Котийяр / Getty Images

75-летняя Хелен Миррен продемонстрировала осиную талию в легком желтом платье длины миди от Dolce & Gabbana. Его она скомбинировала с кожаными желтыми туфлями на шпильках, золотым клатчем Dolce & Gabbana на цепочке и очками, которые держала в руке.

Хелен Миррен / Associated Press

Карла Бруни на красной дорожке предстала в роскошном блестящем серо-голубом платье на одно плечо от Céline, расшитом мелкими пайетками. У наряда был пикантный разрез, который позволил ей показать свои стройные ноги. Лук она дополнила серебристыми босоножками.

Карла Бруни / Associated Press

Джоди Фостер, которая приехала в Канны, чтобы получить награду за вклад в кинематограф, вышла на красную дорожку в белом платье по фигуре, расшитом стразами, с прорезями на плечах. Она появилась в компании своей супруги Александры Хедисон, которая была одета в элегантное черное платье, дополнив его золотым клатчем и золотыми босоножками на плоской подошве.

Джоди Фостер в Каннах / Associated Press

Открытие фестиваля посетила также Джессика Честейн. Актриса была одета в элегантное черное платье макси, без бретелек и с пышной юбкой с волнистыми черными линиями из бархата. Аутфит звезда дополнила ожерельем с бриллиантами и рубинами.

Джессика Честейн / Associated Press

Белла Хадид подчеркнула стройную фигуру черно-белым платье фасона "русалка" с полуобнаженной спиной. Спереди наряд состоял из лифа и шифоновой американской проймы, а сзади был длинный шифоновый шлейф-хвост.

Белла Хадид / Associated Press

Белла Хадид / Associated Press

63-летняя Энди Макдауэлл вышла к публике в красивом мятном платье с высоким разрезом сзади и лифом, расшитым пайетками и украшенном бисерной бахромой. Свой наряд она дополнила изящными серебряными босоножками из тонких ремешков и белым клатчем.

Энди МакДауэлл в Каннах / Associated Press

Самый откровенный образ продемонстрировала экс-"ангел" Кэндис Свэйнпоул. Она выбрала для такого события очень эффектный телесный комбинезон Etro, расшитый бисером и пайетками, с бахромой на длинных рукавах и брюками клеш. Главный акцент в аутфите был сделан на глубоком декольте.

Кэндис Свэйнпоул / Associated Press

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