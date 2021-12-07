Какие красивые: Тина Кунаки в вечернем платье и в компании мужа посетили премьеру фильма

Какие красивые: Тина Кунаки в вечернем платье и в компании мужа посетили премьеру фильма

Тина Кунаки и Венсан Кассель вместе посетили премьеру фильма "Сирано" во время Red Sea International Film Festival в Джидде, Саудовская Аравия.

55-летний французский актер Венсан Кассель надел темно-синий ансамбль, сочетая строгий костюм с подходящей рубашкой с галстуком и черными туфлями.

А его супруга, 24-летняя Тина Кунаки, выглядела потрясающе в синем платье с капюшоном, которое подчеркивало ее фигуру и тонкую талию. Свой образ Кунаки дополнила изумрудным ожерельем и такими же кольцами на руках.

Волосы модели были зачесаны назад в элегантный пучок, а на лице был естественный макияж со стрелками на веках. В руках девушка держала маленькую золотистую сумку.

Тина Кунаки и Венсан Кассель / Getty Images

"Сирано" - музыкально-романтическая драма по мотивам одноименного мюзикла 2018 года, британско-американский художественный фильм, снятый Джо Райтом. Литературной основой сценария стала драма Эдмона Ростана "Сирано де Бержерак". Это новое прочтение душераздирающей истории о любовном треугольнике.

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