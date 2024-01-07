Какие красотки: Хайди и Лени Клум в вечерних платьях блистали на красной дорожке

Хайди Клум вместе со своей дочерью Лени посетила гала-концерт Art of Elysium Heaven в театре Уилтерн в Лос-Анджелесе.

Хайди и Лени прибыли на мероприятие, организованное в честь 25-летия The Art of Elysium в достаточно эффектный образах.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

50-летняя Клум блистала в платье без бретелек, расшитом золотыми пайетками, подобрав к образу золотые серьги, несколько золотых браслетов и золотые босоножки на каблуках. Волосы Хайди были распущены и слегка накручены, и она сделала себе челку-шторку. Также ногти на руках и ногах у модели были накрашены красным лаком.

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / Фото: Associated Press

Лени была так же ошеломительна, как и ее мать, в сверкающем ярко-красном платье, расшитом пайетками и с красным украшением с цветком на шее. 17-летняя девушка уложила свои каштановые локоны в пучок, сделала макияж глаз со стрелками и нбдовым блеском подчеркнула губы. В ушах у звезды сверкали серьги с бриллиантами, а ногти были накрашены светлым лаком.

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / Фото: Associated Press

Напомним, недавно Хайди Клум отдыхала на Карибах и показывала подписчиками свои фотографии в купальнике.

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