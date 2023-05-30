Какие красотки: Виктория Бекхэм и Ева Лонгория позировали в одинаковых платьях

В своем блоге в Instagram дизайнер запостила несколько кадров и продемонстрировала лук в черном платье с высокой горловиной и небольшим шлейфом, которое эффектно сочетала с черными туфлями-лодочками на высокой шпильке.

Также в посте Виктория Бекхэм опубликовала фото своей подруги Евы Лонгории в точно таком же наряде. Актриса дополнила образ серьгами-висюльками, насыщенным макияжем на лице и светлым маникюром.

"В этом платье все! Очень лестно, сексуально… то, что нам всем нужно в гардеробе! Тебе так идет этот образ @EvaLongoria..", - написала в подписи Виктория.

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А недавно Ева демонстрировала очень эффектный образ в красном платье от бренда Tony Ward, в котором блистала на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля.

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