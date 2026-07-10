Какие милые: Евгений Кот с женой и маленькой дочкой посетил премьеру фильма «Ваяна»

Евгений Кот и Наталья Татаринцева

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Евгений Кот и его жена Наталья Татаринцева посетили допремьерный показ игровой адаптации культового мультфильма Disney — «Ваяна», который состоялся в кинотеатре Multiplex (ТРЦ Respublika Park). На мероприятие они пришли вместе со своей дочкой Лелей, которой сегодня, 10 июля, исполнилось 2 года.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева с дочерью/Фото Анжелики Сердюк

Они признались, что любят диснеевский мультфильм «Ваяна» и полинезийскую культуру, и даже отпраздновали свою свадьбу на Таити.

Супруги с дочерью сделали яркие снимки на тематической фотозоне. Для семейного выхода они выбрали стильные образы-кэжуал. Евгений пришел на мероприятие в базовой белой футболке, синих джинсах с легким эффектом загрязнения и черным поясом, кедах, кепке и очках.

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Евгений Кот и Наталья Татаринцева с дочерью/Фото Анжелики Сердюк

Наталья предстала в нежном розовом total look. Она надела жилет с высоким воротником-стойкой и завязками-бантиками спереди, а также легкие брюки-алладины. Наряд гимнастка дополнила красными босоножками. Волосы она украсила розовым цветком, что придало наряду романтичности.

На девочке была белая блузка с белыми цветами на рукавах, белые брюки с рюшами и лавандово-розовые кроссовки. Образ девочки дополнил нежно-розовый цветок в волосах, который перекликался с аксессуаром мамы.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева с дочерью/Фото Анжелики Сердюк

На мероприятии также присутствовали актеры украинского дубляжа фильма — Виктория Билан, Марьяна Кучерук, Богдан Ерьоменко и Евгений Синчуков. Среди гостей также были певцы Муаяд, Том Сода и Артем Никитин с дочерью, гитарист группы «Антитіла» Дмитрий Жолудь, актриса Вероника Мишаева-Яковлева, режиссер Денис Тарасов, телеведущий Андрей Ковальский, модель Кристина Пономар и кулинарный эксперт и телеведущая Татьяна Литвинова.

Виктория Билан/Фото Анастасии Теликовой

Муаяд/Фото Анастасии Теликовой

Том Сода/Фото Анастасии Теликовой

Гостей мероприятия перенесли в атмосферу солнечной Полинезии еще до начала представления. Представительницы школы традиционного гавайского танца Moana Hula Studio танцевали хулу, проводили тематические мастер-классы, украшали всех желающих цветами и временными татуировками. Символическим началом программы стал звук раковины — древний тихоокеанский знак, возвещающий о начале совместного путешествия.

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Moana Hula Studio//Фото Анастасии Теликовой

О фильме

В новой игровой экранизации Disney зрители вновь встретятся с отважной Ваяной, которая решает покинуть родной остров Мотунуи и отправляется в увлекательное морское путешествие. Откликнувшись на зов Океана, героиня стремится спасти свой народ и вернуть процветание родному краю. Её спутником становится харизматичный полубог Мауи, вместе с которым она преодолевает опасные испытания, встречает мифических существ и племя Какамора, а также открывает для себя истинную силу отваги, веры в собственное призвание и голос сердца.

Фильм «Ваяна» уже в украинском прокате.

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