Какие милые: Виктория Бекхэм растрогала фолловеров фото с подросшей дочерью

На снимках, которыми дизайнер поделилась в соцсети, она запечатлена с 11-летгней дочерью и мужем.

Фото были сделаны, судя по всему, в каком-то заведении. Виктория, Дэвид и их дочь Харпер сидят на диване, а за ними на стене висит несоклько красивых картин.

Викки одета в серую футболку и белые джинсы, у нее распущены волосы на лице легкий макияж и очки от солнца. Харпер, которой в следующей месяце исполнится 12 лет, одета в белую футболку, а ее волосы собраны в низкий хвост. В подписи к снимкам Виктория пишет, что они очень любят Дэвида Бекхэма.

"J’adore @davidbeckham #HarperSeven ", - гласит подпись.

Глава семейства сидит рядом и улыбается. Он очень любит проводить время со своими девочками и со всей своей большой семьей.

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Не так давно Виктория делилась в Instagram фото и показывала, как позировала с Дэвидом на берегу озера. Несмотря на долгий брак, пара не перестает удивлять друг друга и умеет весело проводить время.

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