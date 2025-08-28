- Дата публикации
Какие ноги: Амаль Клуни роскошным образом произвела фурор на красной дорожке в Венеции
От голливудской пары невозможно было оторвать взгляд на кинофестивале.
Амаль и Джордж Клуни посетили 82-й Венецианский кинофестиваль. Супруги пришли на премьеру фильма режиссера Ноа Баумбаха "Джей Келли", в котором Джордж сыграл главную роль.
Адвокат ошеломила публику своим появлением. Она предстала в роскошном ярком образе, который ей очень идет. На Амаль было асимметричное платье-бюстье цикламенового оттенка, которое состояло из мини с драпировкой и декоративными пуговицами и пышной юбки со шлейфом.
Спереди наряд был коротким, поэтому Амаль продемонстрировала во всей красе свои стройные ноги.
Единственным неприятным моментом было то, что подол платья госпожи Клуни намок по дороге на фестиваль и это было заметно на красной дорожке, хотя это не испортило общего впечатления от ее красивого вида.
Аутфит она дополнила золотистыми босоножками на высоких шпильках от Aquazzura и золотым клатчем-футляром. Женщина сделала красивую прическу с локонами, вечерний макияж и завершила лук украшениями с камнями.
Джордж был одет в классический черный смокинг, белую рубашку и черный галстук-бабочку, которые он дополнил черными туфлями.
Супруги не скрывали нежных чувств друг к другу: они держались за руки, влюбленно смотрели друг на друга, а еще Джордж целовал жене руку.
Напомним, Амаль Клуни приехала в Венецию в платье по фигуре цвета сливочного масла из коллекции Balmain Resort 2026.