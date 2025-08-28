Какие ноги: Амаль Клуни роскошным образом произвела фурор на красной дорожке в Венеции

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни посетили 82-й Венецианский кинофестиваль. Супруги пришли на премьеру фильма режиссера Ноа Баумбаха "Джей Келли", в котором Джордж сыграл главную роль.

Адвокат ошеломила публику своим появлением. Она предстала в роскошном ярком образе, который ей очень идет. На Амаль было асимметричное платье-бюстье цикламенового оттенка, которое состояло из мини с драпировкой и декоративными пуговицами и пышной юбки со шлейфом.

Амаль Клуни / © Associated Press

Спереди наряд был коротким, поэтому Амаль продемонстрировала во всей красе свои стройные ноги.

Единственным неприятным моментом было то, что подол платья госпожи Клуни намок по дороге на фестиваль и это было заметно на красной дорожке, хотя это не испортило общего впечатления от ее красивого вида.

Аутфит она дополнила золотистыми босоножками на высоких шпильках от Aquazzura и золотым клатчем-футляром. Женщина сделала красивую прическу с локонами, вечерний макияж и завершила лук украшениями с камнями.

Джордж был одет в классический черный смокинг, белую рубашку и черный галстук-бабочку, которые он дополнил черными туфлями.

Супруги не скрывали нежных чувств друг к другу: они держались за руки, влюбленно смотрели друг на друга, а еще Джордж целовал жене руку.

Напомним, Амаль Клуни приехала в Венецию в платье по фигуре цвета сливочного масла из коллекции Balmain Resort 2026.