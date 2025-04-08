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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
164
Время на прочтение
1 мин

Какие ноги: американская модель в коротком платье-жакете собралась на вечеринку

Притика Сваруп белым нарядом подчеркнула стройные ноги.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Притика Сваруп

Притика Сваруп / © Getty Images

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала модель Притика Сваруп , которая шла на вечеринку в один из ресторанов города.

Манекенщица выглядела эффектно. Она была одета в белое короткое платье-жакет с воротником, белыми пуговицами и накладными клапанами. Длина мини идеально подчеркнула ее подтянутую фигуру и длинные стройные ноги.

Притика Сваруп / © Getty Images

Притика Сваруп / © Getty Images

Аутфит Притика дополнила черными лакированными туфлями с пряжками в тон и бордовой сумочкой с питонным тиснением и золотой фурнитурой.

Сваруп сделала прическу с локонами, макияж с коричневой помадой и украсила уши серебряными серьгами.

Дата публикации
Количество просмотров
164
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