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- Шоу-бизнес
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Какие ноги: американская модель в коротком платье-жакете собралась на вечеринку
Притика Сваруп белым нарядом подчеркнула стройные ноги.
В объективы папарацци в Нью-Йорке попала модель Притика Сваруп , которая шла на вечеринку в один из ресторанов города.
Манекенщица выглядела эффектно. Она была одета в белое короткое платье-жакет с воротником, белыми пуговицами и накладными клапанами. Длина мини идеально подчеркнула ее подтянутую фигуру и длинные стройные ноги.
Аутфит Притика дополнила черными лакированными туфлями с пряжками в тон и бордовой сумочкой с питонным тиснением и золотой фурнитурой.
Сваруп сделала прическу с локонами, макияж с коричневой помадой и украсила уши серебряными серьгами.