Какие ноги: американская модель в коротком платье-жакете собралась на вечеринку

Притика Сваруп / © Getty Images

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В объективы папарацци в Нью-Йорке попала модель Притика Сваруп , которая шла на вечеринку в один из ресторанов города.

Манекенщица выглядела эффектно. Она была одета в белое короткое платье-жакет с воротником, белыми пуговицами и накладными клапанами. Длина мини идеально подчеркнула ее подтянутую фигуру и длинные стройные ноги.

Притика Сваруп / © Getty Images

Аутфит Притика дополнила черными лакированными туфлями с пряжками в тон и бордовой сумочкой с питонным тиснением и золотой фурнитурой.

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Сваруп сделала прическу с локонами, макияж с коричневой помадой и украсила уши серебряными серьгами.