Какие ноги: британская актриса вышла на подиум в платье цвета металлик с высоким разрезом

Симон Эшли приняла участие в шоу L'Oréal Walk Your Worth, состоявшемся в Palais Garnier в рамках Парижской недели моды.

Актриса предстала перед публикой в серебряном длинном платье с высоким разрезом, через который она продемонстрировала стройные ноги.

Симон Эшли / Фото: Associated Press

Наряд также имел один длинный рукав, одно обнаженное плечо и вырез на талии.

Лук Эшли дополнила серебряными босоножками на шпильках. У нее были распущены волосы, макияж с черными стрелками, белый маникюр и небольшие серьги-кольца.

Симон Эшли / Фото: Associated Press

Напомним, в показе приняла участие также Джейн Фонда, сияющая в стильном серебряном тренче, полностью покрытом стразами. У него также были золотые пуговицы и пояс с золотой пряжкой.

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