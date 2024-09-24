Какие ноги: британская актриса вышла на подиум в платье цвета металлик с высоким разрезом

Британская актриса в асимметричном наряде похвасталась стройной фигурой.
Симон Эшли приняла участие в шоу L'Oréal Walk Your Worth, состоявшемся в Palais Garnier в рамках Парижской недели моды.
Актриса предстала перед публикой в серебряном длинном платье с высоким разрезом, через который она продемонстрировала стройные ноги.
Наряд также имел один длинный рукав, одно обнаженное плечо и вырез на талии.
Лук Эшли дополнила серебряными босоножками на шпильках. У нее были распущены волосы, макияж с черными стрелками, белый маникюр и небольшие серьги-кольца.
Напомним, в показе приняла участие также Джейн Фонда, сияющая в стильном серебряном тренче, полностью покрытом стразами. У него также были золотые пуговицы и пояс с золотой пряжкой.
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