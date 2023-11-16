Какие ноги: британская модель в черном мини вышла на красную дорожку церемонии

У 30-летней Леоми Андерсон идеальная фигура.
Британская модель Леоми Андерсон посетила церемонию вручения наград GQ Men Of The Year Awards 2023, которая прошла в Королевском оперном театре в Лондоне.
Девушка появилась там в соблазнительном луке. На ней было асимметричное черное мини-платье, украшенное черным бисером вверху, с вырезом с одной стороны и шарфом с бахромой. Под платьем отсутствовал бюстгальтер, что придало ее образу пикантности.
Наряд прекрасно подчеркнул ее идеальную фигуру и длинные стройные ноги. Обута Леоми была в черные босоножки на шпильках.
Андерсон сделала объемную прическу с локонами и макияж с акцентом на пышных ресницах. На руке у нее был красивый бриллиантовый браслет.
Напомним, Леоми Андерсон на фэшн-мероприятие Vogue World в Лондоне пришла в коротком голубом платье с психоделическим принтом и акцентной зеленой бретелькой в зоне декольте.
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