Какие ноги: модель Шанель Иман в мини-платье с золотыми пайетками приехала на ужин в Майами

34-летняя американская модель и бывший "ангел" Victoria's Secret в гламурном аутфите прибыла на ивент во Флориде.

Папарацци сфотографировали модель Шанель Иман в Майами, когда она приехала на ужин WTA Celebrates Miami Open, где собрались известные женщины из мира моды, искусства и дизайна.

Для своего появления манекенщица выбрала эффектный лук. На ней было мини-платье без бретелек, обильно расшитое золотыми пайетками разного размера. Короткая длина прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.

Шанель Иман / Фото: Getty Images

Аутфит Иман дополнила золотыми босоножками и черной бархатной сумочкой-мешком. Волосы она собрала в высокий хвост, выпустив спереди пряди, сделала макияж с черными стрелками и завершила образ золотыми украшениями.

Напомним, Шанель Иман в феврале прошлого года вышла замуж за Девона Годшо, футболиста, защитника команды New England Patriots. Свадебная церемония прошла на острове Ангилья, а праздничная вечеринка – на яхте в Карибском море. К алтарю Шанель шла в белом пышном платье с корсетом от Zuhair Murad.

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