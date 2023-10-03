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Какие ноги: Пэрис Хилтон в черном мини-платье продефилировала по подиуму в Париже

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
429
Время на прочтение
1 мин
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Какие ноги: Пэрис Хилтон в черном мини-платье продефилировала по подиуму в Париже

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Светская львица в образе total black продемонстрировала стройную фигуру и ноги на фэшн-шоу.

Пэрис Хилтон приняла участие в показе женской коллекции весна/лето 2024 года бренда Mugler, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

По подиуму светская львица продефилировала в эффектном черном мини-платье с асимметричной юбкой и корсетом, который акцентировал внимание на ее тонкой талии.

Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Наряд прекрасно подчеркнул стройные ноги Хилтон.

Аутфит она дополнила черными туфлями на шпильках и черной питоновой сумкой.

Ей сделали гладкую прическу и макияж с длинными накладными ресницами.

Напомним, Пэрис Хилтон в комбинезоне со стразами посетила автогонку в классе "Формула-1".

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Дата публикации
Просмотры
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