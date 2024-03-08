Какие ноги: Синди Бруна в экстремально короткой юбке позировала на показе в Париже

29-летняя французская модель в многослойном образе пришла на фэшн-шоу.

Синди Бруна посетила показ бренда Miu Miu, который прошел в рамках Недели моды в Париже.

Для своего появления девушка выбрала многослойный лук. На ней было золотое текстурное пальто с рукавами три четверти и без пуговиц, две полосатые футболки, коричневые трусы и экстремально короткая бежевая юбка, которая подчеркнула ее стройные ноги.

Синди Бруна / Фото: Getty Images

Синди надела светло-бежевые лакированные босоножки и дополнила аутфит кремовой сумочкой с коричневой ручкой. Бруна сделала интересную прическу с кудрями и украсила уши экстравагантными серьгами.

Напомним, Синди Бруна на показ Alexandre Vauthier надела черное приталенное платье с пайетками, длинными рукавами и опущенной линией плеч.

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