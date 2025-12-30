Какие ноги: Тина Кароль в дерзком луке позировала в новом фотосете

Тина Кароль

Тина Кароль снялась в новой стильной фотосессии и показала эксклюзивные видео с бэкстейджа в Instagram.

На этот раз для съемки звезда выбрала эффектный дерзкий аутфит, в котором она выглядела невероятно. На артистке было черное боди и бордовая лакированная куртка-бомбер с молнией-застежкой и высоким воротником-стойкой.

Лук она дополнила черными босоножками на шпильках. У Тины была стильная прическа и максимально натуральный макияж.

В этом образе Кароль похвасталась стройными ногами, от которых трудно оторвать взгляд.

Пост она подписала строками своей песни "Шиншилла": "Я пришила тебя сама. Приворожила шиншилла".

