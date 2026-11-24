Саймон Эшли / © Getty Images

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Звезда сериала «Бриджертоны» Саймон Эшли посетила мировую премьеру шестого сезона детективно-комедийного сериала «Только убийства в Лондоне», которая состоялась в Лондоне.

Перед фотокамерами актриса продемонстрировала кокетливый образ в винтажном мини-платье из коллекции Gucci весна-лето 2003 года, созданной Томом Фордом.

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Наряд, вдохновленный традиционным китайским платьем ципао, имел воротник-стойку, короткие рукава, горизонтальную плиссировку и эффект омбре — плавный переход от насыщенного голубого оттенка к белому. Изюминкой платья стала нежная вышивка в виде цветов сакуры, веточек и белого журавля в полете.

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Саймон Эшли / © Getty Images

Мини-платье прекрасно подчеркнуло стройную фигуру и длинные ноги актрисы. Симон сочетала ее с туфлями цвета металлик с открытыми носками, прозрачными ремешками на пятках и высокими каблуками, также из этой архивной коллекции Gucci.

Эшли сделала прическу с легкими волнами и макияж с черными стрелками, румянами и нюдовой помадой. Уши актриса украсила лаконичными серьгами-гвоздиками, а руки — блестящим многорядным браслетом и кольцом. Аутфит завершил молочный маникюр.

Напомним, в таком же винтажном платье Gucci в октябре блистала Ким Кардашьян, когда находилась в Сингапуре, куда приехала поддержать своего возлюбленного Льюиса Хэмилтона во время Гран-при Формулы-1.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

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