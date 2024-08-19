Какие ноги: звезда реалити в мини-платье цвета латте прогулялась по Лос-Анджелесу

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Девушка, как всегда, выглядела эффектно.

Эмма вышла на прогулку в мини-платье цвета латте А-силуэта, с халтером и пикантным декольте. Наряд прекрасно подчеркнул красивые стройные ноги Эрнан.

Эмма Эрнан / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила черными замшевыми босоножками на высоких платформах и каблуках, а также графитовой вместительной сумкой Hermès Birkin.

Звезда реалити сделала аккуратную укладку, макияж с розовой помадой, надела на лицо солнцезащитные очки, украсила уши золотыми серьгами-кольцами, а руки – браслетами и часами.

Напомним, звезда реалитишоу "Остров любви" – Джана Крейг – в ярком мини блеснула пышной грудью.

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