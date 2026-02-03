- Дата публикации
Шоу-бизнес
32
3 мин
Каким культовым персонажем из кино вдохновлялся Матье Блази, когда создавал платье для Марго Робби
Это роскошное платье из тяжелого бархата напоминало драматический образ из бессмертной классики.
В преддверии выхода долгожданной экранизации романа Эмили Бронте «Грозовой перевал» актеры Марго Робби и Джейкоб Элорди гастролируют по миру в рамках пресс-тура, посвященного этому фильму. Образы Марго, которые она и ее стилист Эндрю Мукамал демонстрируют, каждый раз вызывают большой ажиотаж из-за стилизации, готичности, роскошных оттенков и современного шика.
Каждым образом Мукамал пытается подготовить зрителей к тому, что Марго — это новая Кэтрин Эрншоу, главная героиня романа. Одним из новых платьев, которые Марго продемонстрировала, было от Chanel, созданное дизайнером Матье Блази по индивидуальному заказу.
«Для меня большая честь надеть этот образ, разработанный Матье», — рассказывает Робби Vogue. «Это первый образ Chanel для красной дорожки, который я надевала, и который он разработал, и я не могу представить себе более особенного события, чем „Грозовой перевал“ — проект, который является таким особенным для меня».
Платье с корсетом и драпировкой, изготовленное из бордового бархата, шелка и фая, с нижней белой юбкой из шелка, было украшено перьями и лепестками.
«Цвета были так тщательно подобраны, чтобы они соответствовали красной дорожке [парижской] премьеры», — говорит Робби.
Также кажется, что образ актрисы был вдохновлен другими платьями из кино — легендарными образами актрисы Вивьен Ли, в которых она появлялась в культовом фильме «Унесенные ветром» в роли Скарлетт О’Хара.
Цвет, текстура и ткань были использованы в «Унесенных ветром» костюмером и дизайнером Уолтером Планкеттом для усиления повествовательной дуги и развития персонажа Скарлетт О’Харры. В то время как ранние платья были выполнены в светлых пастельных и ярких цветах, ее послевоенная одежда переходит в более темные малиновые и бордовые тона, когда ее обстоятельства становятся все более сложными.
В костюмах использован бархат, камни и перья. Одним из самых известных образов актрисы в фильме было бордовое платье с декольте, которое хоть и отличается от наряда Марго, но можно заметить, что в образе Робби дизайнер Блази использовал такой же ход с перьями на подоле.
Сам же Блази не рассказал о том, действительно ли вдохновился образом из фильма «Унесенные ветром», а только сказал: «Я искренне восхищаюсь Марго и ее работой. Марго много лет остается верной Дому. Она умеет делать каждый образ по-настоящему своим, с полной свободой, и ее личный стиль является естественным продолжением ее самой. Я рад, что Дом поддерживает проект, так близкий ее сердцу, и что могу видеть, как она оживляет этот образ, вдохновленный „Грозовым перевалом“, на красной дорожке».
Фильм «Грозовой перевал» режиссера Эмеральд Феннелл — это смелое и современное переосмысление одной из самых известных историй любви в истории литературы. В центре новой экранизации — Марго Робби в роли Кэтрин и Джейкоб Элорди в образе Гитклифа, чья запретная страсть превращается из юношеского романтического чувства во всеобъемлющую разрушительную силу.
В украинский прокат фильм «Грозовой перевал» выйдет 12 февраля.