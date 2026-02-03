Каким культовым персонажем из кино вдохновлялся Матье Блази, когда создавал платье для Марго Робби

Марго Робби / © Getty Images

В преддверии выхода долгожданной экранизации романа Эмили Бронте «Грозовой перевал» актеры Марго Робби и Джейкоб Элорди гастролируют по миру в рамках пресс-тура, посвященного этому фильму. Образы Марго, которые она и ее стилист Эндрю Мукамал демонстрируют, каждый раз вызывают большой ажиотаж из-за стилизации, готичности, роскошных оттенков и современного шика.

Каждым образом Мукамал пытается подготовить зрителей к тому, что Марго — это новая Кэтрин Эрншоу, главная героиня романа. Одним из новых платьев, которые Марго продемонстрировала, было от Chanel, созданное дизайнером Матье Блази по индивидуальному заказу.

Марго Робби / © Getty Images

«Для меня большая честь надеть этот образ, разработанный Матье», — рассказывает Робби Vogue. «Это первый образ Chanel для красной дорожки, который я надевала, и который он разработал, и я не могу представить себе более особенного события, чем „Грозовой перевал“ — проект, который является таким особенным для меня».

Платье с корсетом и драпировкой, изготовленное из бордового бархата, шелка и фая, с нижней белой юбкой из шелка, было украшено перьями и лепестками.

«Цвета были так тщательно подобраны, чтобы они соответствовали красной дорожке [парижской] премьеры», — говорит Робби.

Также кажется, что образ актрисы был вдохновлен другими платьями из кино — легендарными образами актрисы Вивьен Ли, в которых она появлялась в культовом фильме «Унесенные ветром» в роли Скарлетт О’Хара.

Вивьен Ли / © Getty Images

Цвет, текстура и ткань были использованы в «Унесенных ветром» костюмером и дизайнером Уолтером Планкеттом для усиления повествовательной дуги и развития персонажа Скарлетт О’Харры. В то время как ранние платья были выполнены в светлых пастельных и ярких цветах, ее послевоенная одежда переходит в более темные малиновые и бордовые тона, когда ее обстоятельства становятся все более сложными.

В костюмах использован бархат, камни и перья. Одним из самых известных образов актрисы в фильме было бордовое платье с декольте, которое хоть и отличается от наряда Марго, но можно заметить, что в образе Робби дизайнер Блази использовал такой же ход с перьями на подоле.

Вивьен Ли / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Сам же Блази не рассказал о том, действительно ли вдохновился образом из фильма «Унесенные ветром», а только сказал: «Я искренне восхищаюсь Марго и ее работой. Марго много лет остается верной Дому. Она умеет делать каждый образ по-настоящему своим, с полной свободой, и ее личный стиль является естественным продолжением ее самой. Я рад, что Дом поддерживает проект, так близкий ее сердцу, и что могу видеть, как она оживляет этот образ, вдохновленный „Грозовым перевалом“, на красной дорожке».

Фильм «Грозовой перевал» режиссера Эмеральд Феннелл — это смелое и современное переосмысление одной из самых известных историй любви в истории литературы. В центре новой экранизации — Марго Робби в роли Кэтрин и Джейкоб Элорди в образе Гитклифа, чья запретная страсть превращается из юношеского романтического чувства во всеобъемлющую разрушительную силу.

В украинский прокат фильм «Грозовой перевал» выйдет 12 февраля.

